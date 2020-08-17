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Patlamanın ardından sokakları!

'ın başkenti 'ta meydana gelen patlamanın yıkıcı etkisi, kentin sokaklarına yansıdı. Birçok binanın hasar gördüğü, terk edilmiş dairelerdeki hasarlar kameralara yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:27 Son Güncelleme: 17.8.2020 15:34 ABONE OL
Patlamanın ardından Beyrut sokakları!

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlamasıyla son açıklanan verilere göre 179 kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi de yaralandı. Patlama anında yayılan şok dalgası ve beraberindeki yıkım anbean kameralara yansımıştı. Söz konusu patlamanın yıkıcı etkisi, Beyrut'un sokaklarında da görüldü. Paylaşılan görüntülerde, birçok binanın camlarının kırıldığı, yapılarda hasar olduğu görüldü. Öte yandan görüntülerde, sokaklardaki hasarlı araçlar ve yıkılan ağaçlar yer aldı.

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Patlamanın ardından Beyrut sokakları!
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