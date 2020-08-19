Dünyadan Kovid gelişmeleri DSÖ’den gençlere uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gençlere koronavirüs uyarısı geldi: Semptom göstermeyen gençler virüsün yayılmasında önemli rol oynuyor.Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Birliği Başkanı Paul Tambyah, koronavirüsün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde giderek sık rastlanan mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olabileceğini söyledi.Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı. 777 bin 477 kişi öldü. Virüs saptanan 14 milyon 795 bin 843 kişi sağlığına kavuştu.Rusya Enerji Bakanı Alexander Zalentinovich Novak koronaya yakalandı. Rusya'da son 24 saatte 4 bin 748 vaka tespit edildi.22 yeni vaka var. Çin'de devlete ait bir ilaç firmasının ürettiği yeni tip koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sunulmaya hazır olacağı bildirildi.246 yeni Kovid-19 vakası görüldü.Son 24 saatte 876 kişi daha öldü.684 kişi öldü.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 130 bini aştı.Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 438'e yükseldi.Yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saat içinde 635 artarak 173 bin 778'e yükseldi.