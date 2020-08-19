Hariri suikasti kararı açıklandı

Hollanda'daBirleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Lübnan Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin 2005'te öldürüldüğü suikast ile ilgili davada kararını açıkladı. Hariri ile birlikte 22 kişinin öldürüldüğü suikastle ilgili yargılanan dört Hizbullah üyesi hakkındaki kararı okuyan hakim David Re, "Dava dairesi, Suriye ile Hizbullah'ın Hariri ve siyasi müttefiklerinin saf dışı bırakılması için sebepleri olduğu görüşünde ama Hariri cinayetinde Hizbullah liderlerinin veya Suriye hükümetinin müdahalesi olduğuna dair bir kanıt yok" dedi. Refik Hariri, 14 Şubat 2005'te Beyrut'ta konvoyuna bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıda Hariri ile birlikte 22 kişi ölmüştü.