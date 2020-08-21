ABD, Esad rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik yaptığı kimyasal silah saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana Esed rejiminin en az 50 kimyasal saldırı yaptığına dikkat çekildi.

ABD yönetiminin, kimyasal silah kullanımlarını sıfıra indirme ve Esed rejimini yaptıklarından sorumlu tutma konusunda kararlı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Esed rejiminin, Suriye halkına yönelik işlediği çirkin suçların bazıları savaş suçu ve insanlığa karşı suç seviyesindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD ve diğer ülkelerin geçen ay, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW), Suriye'nin kimyasal silah edinmesi ve kullanmasını kınadığını ve Suriye yönetiminin atması gereken adımları ortaya koyduğu anımsatıldı.

"Suriye'nin, kendisine verilen süreye kadar bu adımları yerine getirememesi, OPCW'de daha ileri adımlar atılmasına yol açacaktır." uyarısında bulunuldu.

ABD'nin 13894 sayılı başkanlık kararnamesi ve Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında birçok Esed rejimi destekçisine yaptırım uyguladığına işaret edildi.

Açıklamada, "Bu üzücü günde, uluslararası toplumu, Esed rejiminini çirkin eylemlerinden dolayı sorumlu tutmaya ve kimyasal silah felaketi dünyasını temizlemeye yönelik çabalarını artırmaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

Esed rejimi, 9 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 kez kimyasal silaha başvururken, ilk büyük kimyasal silahla katliamını ise 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaptı.

1400'ün üzerinde sivilin öldürüldüğü katliam, uluslararası camianın gündemine oturdu.

Rejimin elinde hala çok sayıda kimyasal silah bulundurduğu biliniyor.

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