Dünyada Kovid gelişmeleri DSÖ’den iki yıl hedefi

Dünya genelindeki vakalar 23 milyon 27 bini, ölümler ise 800 bini aştı. 15 milyon 634 bin kişi iyileşti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 salgınını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz" açıklamasını yaptı.Mayıstan bu yana günlük vakalar ilk kez 4 bini aştı.Vakaların artmasıyla haftalık test sayısı 825 bine çıkarıldıSon 24 saat içinde bin 61 kişi daha öldü. Toplam can kaybı 177 bin 456 oldu.324 yeni vaka ile marttan bu yana en büyük artış yaşandı.Bin 204 kişi daha öldü.983 kişi daha hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi.625 kişi daha öldü.Ölenlerin sayısı 9 bin 94'e yükseldi.4 bin 870 yeni vaka tespit edildi. Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V, 40 bin kişi üzerinde denenecek.Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren Çin maden şirketinin, henüz test aşamasındaki bir aşı adayını, ülkedeki bazı Çinli çalışanları üzerinde denediği ortaya çıktı.2 bin 197 yeni vaka daha kaydedildi.Kıta genelinde toplam can kaybının 27 bini aştığı açıklandı.