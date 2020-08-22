Rusya, koronavirüs aşısını 2021’in ilk çeyreğinde ihraç etmeyi planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftalarda duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'nin 2021'in ilk çeyreğinde ihraç edilmeye başlanabileceği açıklandı. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İhracattan bahsediyorsak, doğrusu bu muhtemelen önümüzdeki yılın baharı olacak" dedi. Manturov, Rusya'da aşı üretim hacmi arttıkça teslimatların da başlayacağını ifade etti.

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