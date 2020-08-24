ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

Haiti'de de beş kişinin öldüğü duyuruldu. Ülkenin başkenti Port-au-Prince şiddetli sel felaketiyle boğuşuyor.

Küba'nın doğu kesimlerinde de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilerek sığınaklara ya da yüksek alanlardaki güvenli binalara yerleştirildi.

Pazar günü şiddetini artıran Marco kasırgası, saatte 120 kilometre hızında rüzgarlara neden oluyor.

LAURA DA KASIRGAYA DÖNÜŞECEK

ABD'nin dördüncü büyük şehri Houstan'a doğru ilerlemesi beklenen Laura'nın Çarşamba günü şiddetini artırarak kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ülkeyi arka arkaya vurması beklenen fırtınalar nedeniyle ABD Ulusal Kasırga Merkezi uzun süreli risk uyarısında bulundu.

ABD Sahil Güvenliği de New Orleans limanında demirleyen gemilere bölgeyi terk etme planı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.