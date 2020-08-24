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alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

, ve Dominik Cumhuriyeti'nde hasara ve can kayıplarına yol açan kasırgası ve tropik fırtınası, kıyılarına yaklaşıyor.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:33 Son Güncelleme: 24.8.2020 16:43 ABONE OL
ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

Farklı yönlerden gelerek ülkenin güneyinde kesişmesi beklenen fırtınalar şimdiden binlerce kişiyi yerinden etti.

kasırgasının Louisiana eyaletine bugün ulaşması beklenirken 'nın Perşembe günü Teksas eyaletinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Ancak Laura'nın doğuya doğru yay çizmesi durumunda, tarihte ilk kez Louisiana eyaleti iki fırtınayı peş peşe yaşayacak.

ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

BBC Türkçe'nin haberine göre ülkenin güneyindeki kıyı bölgelerinden binlerce kişi tahliye edildi. Louisiana ve Mississippi kıyılarında suların 2 metreye kadar yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Başkanı , Louisiana'yı afet bölgesi ilan etti. Yoğun yağışların etkisindeki Porto Riko da Cumartesi günü afet bölgesi olarak ilan edilmişti.

ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

'nın etkisine girmesi beklenen Florida'da teknelerde ve karavanlarda yaşayanlar için zorunlu tahliye emri çıkarıldı.

MİLYONLARCA KİŞİYİ ETKİLEDİ

kıyılarına doğru seyreden fırtınalar, şimdiye kadar geçtikleri Karayip ülkelerinde büyük hasara yol açtı.

Dominik Cumhutiyeti'ni vuran Laura fırtınası 3 kişinin ölümüne neden olurken milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı.

ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...

'de de beş kişinin öldüğü duyuruldu. Ülkenin başkenti Port-au-Prince şiddetli sel felaketiyle boğuşuyor.

'nın doğu kesimlerinde de çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilerek sığınaklara ya da yüksek alanlardaki güvenli binalara yerleştirildi.

Pazar günü şiddetini artıran kasırgası, saatte 120 kilometre hızında rüzgarlara neden oluyor.

LAURA DA KASIRGAYA DÖNÜŞECEK

'nin dördüncü büyük şehri Houstan'a doğru ilerlemesi beklenen 'nın Çarşamba günü şiddetini artırarak kasırgaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ülkeyi arka arkaya vurması beklenen fırtınalar nedeniyle ABD Ulusal Kasırga Merkezi uzun süreli risk uyarısında bulundu.

ABD Sahil Güvenliği de New Orleans limanında demirleyen gemilere bölgeyi terk etme planı uygulamaları konusunda uyarıda bulundu.

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ABD alarma geçti! Çifte tehlike geliyor: Trump afet bölgesi ilan etti...
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