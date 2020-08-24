‘Ölmeden önce zeki uzaylıları göreceğiz’

Astronotların, nobel ödüllü bilim insanlarının, doğal bilimcilerin bir araya gelerek konferanslar verdiği, sanatçıların da performanslarını sergilediği bilim ve sanat etkinliği Starmus Festivali'nin kurucusu Dr. Garik Israelian, Dünya dışı yaşam arayışıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeki uzaylıları ölmeden görebileceğimizi ileri süren ünlü bilim insanı, önümüzdeki birkaç on yıl içinde uzaylıların bulunabileceğini ve bu keşfin "insanlığı sarsacağını" söyledi. Daily Mirror'ın haberine göre Dr. Israelian, "Zeki uzaylıları yaşam süremiz içerisinde bulacağımızı düşünüyorum" dedi ve ekledi: "En azından zeki yaşama ait belirgin işaretleri (yaşamın kanıtını) bulacağız. Bu insanlığı sarsacak türden bir keşif olacak. Diğer yandan insanların şunu anlamasını sağlayacak: Hayat o kadar inanılmaz ki kendi gezegenimizde ne yaptığımıza dikkat etsek iyi olur."Israelian, NASA'nın Mars aracına dair de konuştu. Ünlü bilim insanı, "Perseverance" isimli aracın Kızıl Gezegen'de mikroskobik canlı bulma olasılığının yüzde 10 olduğunu öne sürdü. 30 Temmuz'da 7 aylık yolculuğuna çıkan yer aracının 18 Şubat 2021'de Jezero Krateri'ne inmesi bekleniyor. Mars geçmişindeki olası mikrobiyal yaşama dair izler arayacak yer aracı, Kızıl Gezegen'e insanlı keşfin yolunu açacak.