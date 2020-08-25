‘Tünelin sonunda ışık göründü aşı son aşamada’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü" dedi. Aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunlara ABD, Rusya ve Çin'in dahil olup olmadığına ise açıklık getirmedi. Konuşmasında, Kovid-19 için ellerinde şu an 9 aşı adayının olduğu, güvenli ve etkili bir aşı için çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Hatta şimdi 4 ayrı üretici ile görüşmeler devam ediyor" diye konuştu. "Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında" diyen Ghebreyesus, güvenli ve etkili birden fazla aşı adayının başarılı olmasını umduklarını vurguladı. Ghebreyesus, oluşturdukları mekanizmanın amacının, 2021 sonuna kadar en az iki milyar doz güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğuna işaret ederek, "Tünelin sonunda ışık göründü ve geçen hafta dediğim gibi, yapabiliriz. Aşılar üzerinde araştırma ve geliştirmeye toplu yatırım yaparken, bu virüsü kontrol altına almak için elimizdeki araçları da kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.