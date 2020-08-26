Dünyada kovid gelişmeleri: Gazze’de alarm

Dünya genelinde vakalar 24 milyona yaklaştı. Ölümler 817 bin 694'ü geçti. Virüs saptanan 16 milyon 382 bin 962 kişi sağlığına kavuştu.Eylülde okullar açılıyor. Başbakan Boris Johnson çocuklarını okula göndermeyen ailelere 120 sterlin para cezası verileceği belirtti.14 yeni vaka var. Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iyileşen bir hasta 4 ay sonra yeniden Kovid kaptı.280 vakaya rastlandı. Yetkililer ülkenin yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya olduğunu söyledi.Gazze Şeridi'nde ilk yerel bulaşma nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.İngiltere ve İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre her 8 Kovid hastasından biri virüsü hastanede kaptı.Artan vakaları nedeniyle Fransa'nın başkenti Paris'e ve Fransız Rivierası'nda yer alan bölgelere seyahat uyarısı yayınladı.Vakalar son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı. Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü Dr. Anthony Fauci, acil onay verilen koronavirüs aşısı riskine karşı uyardı. Onay almadan önce aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanması gerektiğini söyledi.565 can kaybı daha.848 ölüm daha var.320 kişi öldü.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı.Kovid-19 vaka sayısı 25 bini geçti.Kovid- 19 vaka sayısı 611 bini geçti.8,713 ile rekor sayıda günlük vaka artışı var.Vakalar 966 bin 189 oldu.