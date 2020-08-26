KKTC Başbakanı Tatar'dan Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'ya sert tepki! Neyi ispat etmeye çalışıyorlar?

"AKDENİZ, TÜRK GÖLÜDÜR"

Tatar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki uzaklığın 40 mil olduğunu ve Ada'dan Türkiye'nin dağlarının gözüktüğünü belirterek "KKTC ile Türkiye arasındaki deniz göldür, Akdeniz, Türk gölüdür. Türkiye bu kadar bize yakındır. Akdeniz bizim evimizin içidir, Türkiye'nin burada çok büyük hakları vardır, Kıbrıs Türk halkının da vardır." dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de 1800 kilometrelik sınırı var dendiğinde Rum yönetimi ve ona destek çıkan devletlerin çok büyük sıkıntıya girdiğini kaydeden Tatar, "İtalya nerede Fransa nerede? Nasıl buraya geliyorlar ve hak iddia ederek tatbikat yapıyorlar? Yunanistan bile Kıbrıs'tan 400 mil uzakta ancak Türkiye hemen burada, Kıbrıs'ın burnunun dibinde. Dünyanın her yerinde bu hak ve çıkarlar biraz nüfusa, coğrafyaya ve yakınlığa bakar. Bütün bunlara bakıldığında buradaki hakların çoğu bizimdir." diye konuştu.

Tatar, Türkiye ve KKTC'nin beraber hareket ettiğinde bölgede söz sahibi olabileceğini, Rum-Yunan ikilisinin bu oyunlarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ifade etti.

AB'nin Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan, tek taraflı olarak Rum yönetimini 2004'te AB'ye kabul etmesinin de uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Tatar, o dönemde de hep bugünlerin hesaplarının yapıldığını hatırlattı.