Pompeo'dan BAE'ye İsrail tebriği

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Pompeo'nun, BAE'li mevkidaşı Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de yaptığı görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan'ın da yer aldığı belirtilen açıklamada, Pompeo'nun BAE'nin İsrail ile normalleşme sürecini resmen başlatan anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin de ele alındığı kaydedilirken, Libya'daki gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konusunun yanı sıra Körfez ülkelerinde birliğin öneminin vurgulandığı ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı ortak mücadele vurgusu yapıldığı ifade edildi.

İSRAİL-BAE NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen de geçen hafta ilk kez resmi bir şekilde Abu Dabi'ye giderek, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun Bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.