Bakan Çavuşoğlu'ndan Abe'nin istifasına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.
Türkiye ile #Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum. Kendisine Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ediyor; acil şifalar diliyorum. 🇹🇷 🇯🇵— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 28, 2020
TÜRKİYE-JAPONYA İLİŞKİLERİNE SAĞLADIĞI KATKILAR İÇİN TEŞEKKÜR
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ederken, acil şifa dileklerini de iletti.Son dakika haberi: Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti Japonya'dan çarpıcı coronavirüs uyarısı! Yaz aylarında etkisini yitirmiyor