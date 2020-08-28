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Bakan 'ndan Abe'nin istifasına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan ’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.8.2020 14:42 Son Güncelleme: 28.8.2020 14:51 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan Abe'nin istifasına ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

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Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ederken, acil şifa dileklerini de iletti.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Abe'nin istifasına ilişkin açıklama!
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