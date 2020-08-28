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’ın öldürdüğü Türkler adalet arıyor

Giriş Tarihi: 28.8.2020 ABONE OL
Esad’ın öldürdüğü Türkler adalet arıyor
Suriye'de Esad rejiminin gerekçe göstermeden alıkoyduğu ve işkence ederek öldürdüğü Türkiye vatandaşı Ahmet (42) ve İlyas Köse (53) kardeşlerin oğulları dava açmaya hazırlanıyor. Hüsamettin Köse, babası Ahmet Köse'nin işkence görmüş resmine Sezar kod adlı askeri polis tarafından sızdırılan belgelerde rastladıklarını aktardı. İlyas Köse'nin oğlu Ahmet Köse ise "Cenazeleri akrabalarımız aldı. Akrabalarımız bize babamı gördüklerinde 'tanınmayacak derecede' işkenceye maruz kalmış olduğunu söylediler" dedi.
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Esad’ın öldürdüğü Türkler adalet arıyor
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