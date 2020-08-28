İsrail medyasından Yunanistan'ı kızdıracak haber! Doğu Akdeniz'de çatışma çıkarsa kazanan taraf Türkiye olur

İsrail medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de haklarını koruyan Türkiye'nin faaliyetlerini kaleme alan bir makale kaleme aldı. Gazete makalesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri sonucunda panikleyen Yunanistan'ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti. Jerusalem Post, artan gerilime ilişkin yayınladığı haberde, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında olası bir çatışmada Türkiye'nin kazanacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a destek vermediğinin altını çizen gazete, Doğu Akdeniz'de artan gerilimin İsrail'i de etkilediğini öne sürdü.

YUNANİSTAN İSRAİL'İN DESTEĞİNİ ARIYOR

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, bir süredir yeni destekçiler aramaya devam ediyor.

Yenişafak'ta yer alan haber göre;Daha önce Fransa ile görüşen Yunan hükûmeti son olarak İsrail'den yardım istedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de görüştü. Yapılan müzakere sonrasında açıklama yapan Netanyahu, "Türkiye dahil Doğu Akdeniz'de her türlü saldırgan eylemi ciddiye aldığımızı açıkça belirttim" ifadelerini kullandı.

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