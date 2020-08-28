Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

Japonya'dan dikkat çeken bir sondakika haberi geldi. Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta, Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürülmüştü.

ŞİNZO ABE KİMDİR?

Shinzo Abe Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu.