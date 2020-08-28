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Son Dakika Haberi | Başbakanı kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

Başbakanı ile ilgili son dakika haberi geldi. 2. Dünya Savaşı'nın ardından göreve gelen ve savaş sonrası doğmuş ilk Japon Başbakanı olan istifa etti. , Japonya tarihinde Başbakanlık görevini en uzun süre sürdüren kişi olmasının yanında, göreve geliş biçimi de dikkat çekicidir. Peki, Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında ve neden istifa etti? İşte, Japonya Başbakannı Shinzo Abe'nin istifası hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 28.8.2020 11:15 Son Güncelleme: 28.8.2020 11:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

'dan dikkat çeken bir sondakika haberi geldi. Japonya Başbakanı Abe Şinzo, sağlığını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta, Japonya'da Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürülmüştü.

ŞİNZO ABE KİMDİR?

Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu.

Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

Abe, Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

Abe siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.

9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.

Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?

, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012'de göreve başlamıştır.

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Son Dakika Haberi | Japonya Başbakanı Şinzo Abe kimdir, kaç yaşında? Japonya Başbakanı Şinzo Abe neden istifa etti?
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