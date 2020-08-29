Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa etti

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle istifasını duyurdu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Abe, daha önce yerel basında da öne sürüldüğü üzere sağlık sorunlarını neden göstererek görevini bıraktığını açıkladı. Konuşmasına yeni tip koronavirüs salgınındaki son gelişmeleri değerlendirerek başlayan Japon başbakan, yeni vaka sayısının azaldığını ve kış dönemi önlemlerinin hazırlandığını belirterek, istifası için en uygun zamanın bu olduğunu belirtti. Abe, "Sağlığım nisan ayının sonlarında kötüleşti. Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Politika kararlarının hastalık nedeniyle yanlış sonuçlanmasını istemiyorum" dedi. Japon medyası, Başbakan Abe'nin sindirim sisteminde uzun süreli iltihaplanma ve ülserlere (yaralara) neden olan bir bağırsak hastalığı olduğunu yazmıştı. DIŞ HABERLER