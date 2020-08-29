Yıldırım düştü 10 çocuk öldü

UGANDA'DA futbol oynarken sağanak yağıştan korunmak için sazdan bir kulübenin altına giren 10 çocuk yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ülkenin Arua şehrindeki bir futbol sahasında top oynayan 13 ila 15 yaşlarındaki çocuklar sağanak yağışın başlamasıyla sazdan yapılmış bir kulübenin altına sığındı. Saklandıkları barınağa yıldırım isabet etmesi sonrası 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi. Hayatta kalan çocukların bölge hastanesinde tedavileri sürüyor. Ülkede 2011'de bir okula yıldırım düşmesi sonucu 18 çocuk hayatını kaybetmişti.