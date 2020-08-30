Lübnan’da başbakanlık için Mustapha Adib isminde uzlaşıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlama sonrası eski Başbakan Hassan Diab liderliğindeki hükümet 10 Ağustos'ta istifa etmişti. Eski Lübnan başbakanları Najib Mikati, Fouad Siniora, Saad Hariri ve Tamam Salam'dan oluşan etkili bir grup bugün başkentte yaptıkları görüşmede yeni hükümeti kurması ve başbakanlık görevini devralması konusunda Almanya Büyükelçisi Mustapha Adib ismi üzerinde uzlaşma sağladı. Görüşme sonrası ortak basın açıklamasını okuyan eski Başbakan Siniora, Büyükelçi Adib'in yeni hükümeti kurması konusunda uzlaşma sağladıklarını duyurdu. Siniora, Adib'in mecliste bulunan politik grupların ve temsilcilerin mutlak çoğunluğu ile seçileceğini ümit ettiklerini açıklarken, hükümetin hızlı bir şekilde kurulması ve eylem tasarısının acilen hazırlanması gerektiğine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un yarın yeni başbakanı belirlemek için parlamentoda bulunan siyasi bloklar ile bir araya gelecek. Görüşmelerde Hizbullah, Emek Hareketi ve Hristiyan Özgür Vatansever Hareketi'nin de içinde bulunduğu büyük siyasi blokların çoğunun Adib'i destekleyeceği öne sürüldü. Adib'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan ziyaretinden hemen önce atanması bekleniyor.Öte yandan bugün Lübnan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği, 6 bin 500'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer, 3 kişinin hala kayıp olduğunu, 300 kişinin evsiz kaldığını ve patlamada 50 binden fazla evin hasar gördüğünü aktardı.