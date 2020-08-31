Fransa'da günlük vaka sayısında artış

ABD'de koronavirüs vaka artışının bir örneği de Fransa'da yaşandı. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 82 vaka görüldü.

İLK KEZ 5 BİNİN ALTINDA SEYRETTİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı birkaç gün aradan sonra ilk kez 5 binin altında seyretti.

TOPLAM CAN KAYBI 30 BİN 635'E ULAŞTI

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 82 artışla 281 bin 25'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 635'e ulaştı.

İKİNCİ BİR DALGANIN YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Kovid-19 nedeniyle 409'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 582 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 86 bin 469 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürüyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,2 olarak belirlendi. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Vakalar artıyor kapılar kapanıyor

Koronavirüsü yenen Dr. Sarıkaya uyardı! "Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin"