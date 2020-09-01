Doğu Akdeniz'de yeni hamle! Yunan tahrikleri kayıt altında...

YUNAN TAHRİKLERİ KAYIT ALTINDA

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye, Doğu Akdeniz'de, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ölçüsünde, kıyıdaş ülkelerle kazan kazan politikasını izleyerek alaka ve menfaatlerini korumaya çalışıyor. Meis'e getirilen az sayıda asker üzerinden Türkiye'yi krizin içine çekme çabaları boşa çıkarılacak. Fransa'nın Libya açıklarında yaptığı provokasyona nasıl belgelerle karşı konulduysa, burada da Almanya ve İtalya olmak üzere AB kurum ve kuruluşları, NATO da dahil uluslararası platformlara taşınacak. Askeri kaynaklar, artık uluslararası sistemin taraflılığının daha da güçlü bir şekilde sorgulanacağını belirterek "Bir lider bedel ödeyeceğim diyorsa her şeyi göze almış demektir. Bu mesajı da herkes aldı" değerlendirmesinde bulunuyor.