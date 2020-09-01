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gazetesinden Netanyahu iddiası

Yedioth Ahronoth adlı gazetesinin iddiasına göre, 2018 yılında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni () ziyaret ettiği belirtildi. Haberde ayrıca Netanyahu'nun Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü de ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.9.2020 21:49 Son Güncelleme: 1.9.2020 21:54 ABONE OL
İsrail gazetesinden Netanyahu iddiası

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın girişimleri sonucu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti.

GÖRÜŞME YAPILDI

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

BAE YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

GİZLİ GÖRÜŞME YAPTILAR

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

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İsrail gazetesinden Netanyahu iddiası
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