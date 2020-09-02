Macron'dan küstah Charlie Hebdo açıklaması! İslam'a hakaret özgürlükmüş

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürüyle büyük tepki çeken İslam düşmanı Charlie Hebdo dergisine, Macron'dan destek geldi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin bugün başlayan yargılama öncesinde, yine bir skandala imza atıp Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan skandal Hz. Muhammed (SAV) karikatürleri açıklaması | Video

Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Ensonhaber'de yer alan habere göre; Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

MACRON'A GÖRE ÖZGÜRLÜK

Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed karikatürünü yeniden yayınlama kararı büyük tepki çekerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu kararı savunan bir açıklama yaptı.

Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret özgürlüğünü "korumakla" yükümlü olduğunu ifade ederek, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Charlie Hebdo, Ocak 2015 tarihinde Hz. Muhammed ile ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.