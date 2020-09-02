Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırına duvar inşa ediyor.

Mısır ordusu, geçtiğimiz Ocak ayı sonunda başlattığı duvar örme çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte olması planlanan duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın doğusundan başlayarak Akdeniz kıyılarına kadar uzanacak.

Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi sınırına örülen duvar ile sınırlarında güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını iddia etti.

Son iki hafta içinde Gazze Şeridi ile Mısır sınırlarında çok sayıda gözetleme kulesi inşa edildiği ifade ediliyor.