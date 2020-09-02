Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

, sınırına duvar inşa ediyor

, ablukası altındaki sınırına ördüğü duvarın inşasında çalışmalarını hızlandırdı. 8 metre yükseklikte olması planlanan duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın doğusundan başlayarak Akdeniz kıyılarına kadar uzanacak.

İHA
Giriş Tarihi: 2.9.2020 21:13 Son Güncelleme: 2.9.2020 21:17 ABONE OL
Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor

Mısır, İsrail ablukası altındaki Gazze sınırına duvar inşa ediyor.

Mısır ordusu, geçtiğimiz Ocak ayı sonunda başlattığı duvar örme çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte olması planlanan duvar, İsrail kontrolündeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın doğusundan başlayarak Akdeniz kıyılarına kadar uzanacak.

Mısırlı yetkililer, Gazze Şeridi sınırına örülen duvar ile sınırlarında güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını iddia etti.

Son iki hafta içinde Gazze Şeridi ile Mısır sınırlarında çok sayıda gözetleme kulesi inşa edildiği ifade ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır, Gazze sınırına duvar inşa ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA