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ABD'de bir polis vahşeti daha! 'u böyle katlettiler

eyaletinin Rochester kentinde Mart ayında öldürülen siyahi Amerikalı 'un, polisin kafasına poşet geçirmesi sonucu boğularak hayatını kaybettiğine ilişkin görüntüler tepki çekti.

AA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:04 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:05 ABONE OL
ABD'de bir polis vahşeti daha! Daniel Prude'u böyle katlettiler

Rochester'da 6 ay önce hayatını kaybeden Prude'un teslim olmasına ve elleri arkadan kelepçelenmesine rağmen polisin kafasına poşet geçirerek yere bastırdığı görüntüleri medyaya yansıdı. Görüntülerde sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Prude'un polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan Prude'un kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

ABD'de bir polis vahşeti daha! Daniel Prude'u böyle katlettiler

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi. Otopsi raporunda Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti.

ABD'de bir polis vahşeti daha! Daniel Prude'u böyle katlettiler

Başsavcılığının Prude'un ölümünü soruşturduğu, 'un ailesinin ise oğullarının haksız yere öldürüldüğü gerekçesiyle Rochester kentine dava açacağı belirtildi. Medyaya yansıyan görüntüler ise büyük tepki topladı.

ABD'de bir polis vahşeti daha! Daniel Prude'u böyle katlettiler

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

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ABD'de bir polis vahşeti daha! Daniel Prude'u böyle katlettiler
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