Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Sırbistan'a Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

FİLİSTİN YÖNETİMİ: AÇIK BİR SALDIRIDIR

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada,"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırıdır." denildi.

Sırbistan ve Kosova'nın, büyükelçiliklerini Kudüs'te açacaklarının duyurulmasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın, "Trump yönetiminin, İsrail yanlısı politikalarına ve direktiflerine boyun eğmeleri için ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu" ifade edildi.

"Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırı olduğu" belirtilen açıklamada, Filistin'in dış siyasette sadece İsrail'le değil, işgalcinin yayılmacı politikalarını ve iktidardaki aşırı sağcı hükümetin tutumunu destekleyen Trump yönetiminin nüfuzuyla da mücadele ettiği vurgulandı.

Sırbistan hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama istendiği bilgisine yer verilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararlara dönük bu ihlalle ilgili olarak, söz konusu ülkelere dava açmak dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı kaydedildi.

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