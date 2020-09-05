Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından önlem olarak Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi. Berlusconi'nin durumuna ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri, "Tablo endişe verici değil" dedi. Beslusconi'nin çocukları Barbara (36) ve Luigim (31) ile kız arkadaşı Marta Fascina'nın da (30) koronavirüs testi pozitif çıktığı ifade edildi. Berlusconi, eski Forza Partisi liderinin Sardunya'da görüştüğü iş adamı ve yakın arkadaşı Flavio Briatore'nin koronavirüs olduğunu öğrendikten sonra test yaptırmış, test sonucu pozitif çıkmıştı.