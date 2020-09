Siyahi doktorlar için 100 milyon dolar

ABD Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'den başkan aday adayı olan ancak daha sonra yarıştan çekilen milyarder iş insanı Bloomberg L.P.'nin sahibi Michael Bloomberg, soyismini taşıyan vakfın, gelecek dört yılda dört tıp fakültesine toplam 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.Bloomberg'in bağış yapacağı "Meharry Medical College", "Howard University College of Medicine", "Morehouse School of Medicine" ve "Charles R. Drew University of Medicine and Science", ABD'de en fazla siyah öğrenciyi mezun eden dört tıp okulu.Forbes'a göre 54.9 milyar dolarlık bir servete sahip Bloomberg, CNN'e verdiği röportajda adaletsiz sağlık hizmeti nedeniyle koronavirüs salgınında siyahların daha fazla acı çektiğini söyledi ve ekledi: Siyahların hayatını kurtarmak için daha fazla siyah doktora ihtiyacımız var.ABD nüfusunun yüzde 13'ü siyah ancak siyah doktorların oranının yalnızca yüzde 5 olduğunu belirten Bloomberg, siyah hastaların siyah doktorlar tarafından tedavi edildiğinde daha iyi sonuç alındığını söyledi.1964'te Johns Hopkins Üniversitesi'nden mezun olan Bloomberg, bugüne kadar kendi okuluna 3.35 milyar dolar bağışta bulundu ki bu, ABD'de bir akademik kuruluşa yapılmış en büyük bağış.