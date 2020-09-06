SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli deprem!

Yerli ve yabancı haber ajanslarına düşen son dakika deprem haberine göre Filipinler'de 6.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 120 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.