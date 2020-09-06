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SON DAKİKA: 'de şiddetli deprem!

Alınan son dakika bilgisine göre, ’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı pek çok çevre ilde hissedilirken, depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi gelmedi. Öte yandan depremin derinliği ise yerin 120 km altında gerçekleşti. İşte son dakika olarak geçilen depreme ilişkin detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:49 Son Güncelleme: 6.9.2020 20:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli deprem!

Yerli ve yabancı haber ajanslarına düşen son dakika deprem haberine göre Filipinler'de 6.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 120 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde merkez üssüne yakın bölgelerde yaşayanlar panik yaşadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Filipinler'de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Mindanao Adası'nda yer alan Talagutong'un 18 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 120 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

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SON DAKİKA: Filipinler'de şiddetli deprem!
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