Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 30 milyona yakın kişiye bulaştı. 870 bini aşkın kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın koronavirüsü durdurmak için başlattığı aşı çalışmaları birer savaşa döndü. Birçok ülke koronavirüs aşısı ürettiğini iddia ederken işin içerisine istihbarat da girdi.

Çinli istihbarat ajanlarının, ilaç şirketlerinin peşine düşmek yerine kolay hedef olacağına inanarak son teknoloji araştırma yapan Kuzey Carolina Üniversitesi ve diğer okullarda dijital keşif yaptığı belirtiliyor. New York Times'ın haberine göre istih- barata yakın bazı yetkililer, Çinli internet korsanlarının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geliştirilen aşılara dair topladığı verileri de gizlice kullandığını öne sürdü.