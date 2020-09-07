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Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! 'nün gizli belgelerini...

'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile mücadele de aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Dünya genelinde 27 binin üzerinde enfekte kişinin bulunduğu Covid-19 pandemisi için yapılan aşı çalışmaları ülkeler arasında istihbarat savaşlarına döndü. Edinilen son dakika habere göre; 'ne ait gizli bilgilerin internet korsanları tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:12 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:35 ABONE OL
Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip şu ana kadar 30 milyona yakın kişiye bulaştı. 870 bini aşkın kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın koronavirüsü durdurmak için başlattığı aşı çalışmaları birer savaşa döndü. Birçok ülke koronavirüs aşısı ürettiğini iddia ederken işin içerisine istihbarat da girdi.

Çinli istihbarat ajanlarının, ilaç şirketlerinin peşine düşmek yerine kolay hedef olacağına inanarak son teknoloji araştırma yapan Kuzey Carolina Üniversitesi ve diğer okullarda dijital keşif yaptığı belirtiliyor. New York Times'ın haberine göre istih- barata yakın bazı yetkililer, Çinli internet korsanlarının, 'nün (DSÖ) geliştirilen aşılara dair topladığı verileri de gizlice kullandığını öne sürdü.

Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...

ASTRAZENECA ÖNCELİKLİ HEDEF

Rusya'nın önde gelen istihbarat servisi S.V.R ise ABD, Kanada ve İngiltere'deki aşı araştırma ağlarını hedef aldı. Rusya'nın faaliyetleri ilk olarak uluslararası fiber optik kabloları izleyen bir İngiliz casus teşkilatı tarafından tespit edildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İngiliz, Amerikan ve Kanada istihbarat servislerinin açıkladığına göre Rus istihbaratı öncelikli olarak, Oxford Üniversitesi'nin ve eczacılık partneri Ast- raZeneca'nın araştırmalarına odaklandı.

Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...

ABD KENDİNİ SAVUNDU

Öte yandan ABD ise, kendi istihbarat servislerinin çalışmalarının tamamen "savunma" amaçlı olduğunu söyleyerek diğer ülkelerin araştırmalarına yönelik herhangi bir casusluk girişiminde olmadığını savundu. Ancak yetkililer, Amerikan istihbarat ajanlarının Rusya, ve İran'ın herhangi bir bilgi çalıp çalmadığını araştırırken bu ülkelerin araştırmalarına ulaşmış olabileceğini kaydetti.

Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...

MOSSAD KİT ÇALDI

İsrail gizli servisi MOSSAD ise, istihbarat ajanlığı yerine "kit hırsızlığına" girişmişti. İngiliz The Guardian gazetesi, mart ayında MOSSAD'ın İsrail'i resmen tanımayan, ancak ilişkileri düşük seviyede yürüten en az iki Körfez ve Arap ülkesinden 100 bin test kitini çaldığını duyurmuştu. Getirilen kitlerin yanlış olduğunun ortaya çıkması ise ayrı bir skandal olarak gündeme gelmişti.

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Coronavirüs aşısında şoke eden gelişme! Dünya Sağlık Örgütü'nün gizli belgelerini...
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