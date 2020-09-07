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ile normalleşme anlaşması yapan BAE, Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) protesto edildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:30 ABONE OL
İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE, Londra'da protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) protesto edildi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında hakim karşısına çıktığı Old Bailey Mahkeme binası önündeki protestoda, BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'i "şeytan" gibi gösteren şişme bir balon kullanıldı.

Balonun üzerinde kanı simgeleyen kırmızı lekeler bulunurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutuklanması çağrısı yapıldı.

Protestocular, "İşgale hayır, normalleşmeye hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Geçen ay BAE ve İsrail, ABD'nin ara buluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu.

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İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE, Londra'da protesto edildi
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