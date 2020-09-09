ABD'de korkutan coronavirüs raporu! Yarım milyondan fazla çocuk...

YAŞ ARALIĞI DEĞİŞTİ

Verilerin derlendiği eyaletlerde "çocuk" olarak sınıflandırılan hastalarının yaş aralıklarının değiştiği, bazı eyaletlerde 18 yaş altındakiler "çocuk" sayılırken, diğer eyaletlerde yaş eşiğinin 14'ün altına kadar düştüğüne dikkat çekildi.

Dünyada Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke ABD'de bugüne dek 6 milyon 514 bin 376 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 194 bin 37 kişi hayatını kaybetti.