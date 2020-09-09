ABD’de kutup girdabı

Dünya yaz mevsimini yaşarken, ABD'nin iç kesimlerinde meydana gelen kutup girdabı, ülkede şaşkınlığa neden oldu.ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde sıcaklıkların kısa bir süre içinde 30 ila 33 derece arasında düşmesine neden oldu. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.Bu ani sıcaklık düşüşü sebebiyle bu iki eyalette kar yağışı başladı. Ülke genelinde ise sıcaklık 1-3 derecelere düştü.Eylül ayında yağan karla şaşıran ABD'liler şaşkınlıkla bu ilginç ve az görülen doğa olayını izlemek için bu eyaletlere akın etti, ABD'liler özellikle Colorado eyaletinin Denver ve Springs şehirlerine giderek doğa olayına tanıklık etti. Amerikalılar bol bol fotoğraf ve görüntü çekip sosyal medyadan paylaştılar. Öte yandan kar yağışlarının ardından yarın itibariyle hava tekrar ısınmaya başlayacak.Kutup girdabı, kutuplarda her zaman bulunan soğuk halkasının aşağı doğru yayılması şeklinde gerçekleşiyor. Bu doğa olayı Kanada ve ABD'de sıcaklığın bir anda 25-30 derece düşmesine neden oluyor. Soğuk akım dalgası olarak da biliniyor.