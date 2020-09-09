Papa'dan fırsatçılara uyarı

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, korona virüsü fırsata çevirmek isteyenler olduğunu ve bunun doğru olmaydığını dile getirdi.

"TOPLUMSAL İYİLİK İÇİN ÇALIŞILMALI"



Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis uzun zaman sonra ziyaretçilerine yaptığı konuşmada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının herkesi toplumsal iyilik için çalışmaya teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

"YENİ SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN..."

Papa fırsatçılara yönelik isim belirtmeden, "Ne yazık ki partizanlık eğiliminin ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu duruma aşıların geliştirilmesi ve ardından satışı gibi çözüm olanaklarını kendine mal edenler örnek gösterilebilir. Bazıları ise ekonomik ve politik üstünlük sağlamak veya savaşları körüklemek ve yeni savaşlar başlatmak için birbirine karşı kışkırtılan tarafları avantaj olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

PAPA İSİM VERMEDİ



Politikacıların çoğunlukla itibarının iyi olmadığını fakat tarihte birçok aziz politikacının var olduğunu söyleyen Papa Francis, açıkça hiçbir politikacının ismini vermedi.



ABD başkanlık seçimlerinde ise mevcut Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasında korona virüs salgını ve aşı çalışmaları, seçim çalışmalarında en çok tartışılan konulardan biri. Trump acilen geliştirilmesini istediği aşının çok yakın zamanda çıkacağını açıklamıştı. Biden ise Trump'ı tekrar seçilebilmek için salgını politikaya alet etmekle ve aşı geliştirmelerinde acele ederek testler tamamlanmadan aşıyı piyasaya sürmeye çalışmak ile suçluyor.



Aşı çalışmalarının devam ettiği ABD'de korona virüs, şu ana kadar yaklaşık 190 bin kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden oldu.

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