Avrupa’nın utanç kampı kül oldu

Yıllardır düzeltilmeyen insanlık dışı yaşam koşulları nedeniyle "Avrupa'nın utanç kampı" olarak görülen Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampı kül oldu. Kapasitesinin dört katı olan 12 bin 500 sığınmacının kaldığı kampda ölen olmadı. Binlerce göçmen evsiz kaldı. Yangının çıkış nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Ancak göçmenlerin maruz bırakıldıkları kötü şartları protesto ederken yangının başladığı ya da ısınmak için yakılan ateşlerden çıktığı düşünülüyor. Kampın kundaklandığı iddiaları da araştırılıyor. Adada yangın nedeniyle 4 aylık OHAL ilan edildi. Kamp, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.