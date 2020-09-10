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'ndaki hala söndürülemedi

’ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz ay şiddetli patlamanın yaşandığı 'nda bulunan yağ ve lastik deposunda çıkan hala söndürülemedi. Yangına helikopterler ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale ederken, olay yerine çıkan bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 18:02 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:12 ABONE OL
Beyrut Limanı'ndaki yangın hala söndürülemedi

Ordu birlikleri yangın nedeniyle vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Lübnan Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda çıkan yangında can kaybı olmadığı açıklandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, limanda çıkan yangını görüşmek üzere Yüksek Savunma Konseyi'ni bu akşam toplantıya çağırdı.

Öte yandan, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 190 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler harabeye dönmüştü.

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Beyrut Limanı'ndaki yangın hala söndürülemedi
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