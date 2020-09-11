Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

FETÖ operasyonları sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Belçika'da alınan bir karar, Türk hükümetini memnun etti.

SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün sözleşmesinin uzatılmamasının memnuniyetle not edildiğini belirtti.

SÖZCÜ AKSOY YAZILI CEVAP VERDİ



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Belçika'da Kain Leuven Katolik Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren 'Fethullah Gülen Kültürlerarası Çalışmalar Kürsüsü'nün mevcudiyetine ilişkin sözleşmenin üniversite tarafından uzatılmaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"MEMNUNİYETLE NOT EDİLMİŞTİR"

Sözcü Aksoy, "Belçika'daki Katolik Leuven Üniversitesi bünyesinde 2010 yılında FETÖ iltisaklı kuruluşların desteğiyle kurulan Kürsü'nün sözleşmesinin, üniversitenin kendi usulleri içinde yapmış olduğu değerlendirme sonucu uzatılmaması memnuniyetle not edilmiştir." dedi.

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