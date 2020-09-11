Ölümler 908 bini geçti

Vaka sayısı 28 milyonu geçti. 908 bin 650 kişi hayatını kaybetti. 20 milyon 103 bin 536 kişi iyileşti.Başbakan Johnson, kısıtlamaların tekrar sıkılaştırılacağını söyledi.Karantinasız, yasaksız ve maskesiz korona stratejisi daha başarılı oldu. 10 milyonlu ülkede şu an yoğun bakımda sadece 13 korona hastası var. Sıkı önlemler alan Almanya'da 227,Fransa'da ise 326 yoğun bakımda tedavi görüyor.Vaka sayısının 6 milyon 549, ölü sayısının ise 195 bin 239'a çıktığı ABD'de korona vakalarındaki rekor düşüş dikkat çekiyor. Günlük vaka sayıları son bir haftadır 50 binlerden 15 binlere düştü.KANADA'DA 19 aylık bebekleri maske takmayan bir aile uçaktan indirilirken uçuş iptal edildi. Eşi ve biri üç yaşında, diğeri 19 aylık olan iki kızıyla seyahat eden Safwan Choudhry, WestJet Havayolları'na ait uçakla Calgary'dan Toronto'ya gidiyordu. Küçük kızları maske takmada huysuzluk yapınca uçuşları iptal edildi.