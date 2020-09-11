Son dakika haberi: ABD'de çarpıcı covid-19 araştırması! Coronavirüs özellikle oradan bulaşıyor

Testleri pozitif çıkanların yüzde 42'si Kovid-19 olduğu bilinen bir kişiyle yakın temasta bulunduğu bilgisini verirken bu oran negatif olanlarda yüzde 14 olarak belirlendi.

Kamuya açık yerlerde daima maske takanların oranı pozitif vakalarda yüzde 71, testi negatif olanlarda yüzde 74 çıktı.

Pozitif vakaların hasta hissetmeye başlamadan 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimali, testi negatif çıkanların 2 katı olduğu gözlenirken alışveriş yapma, bir evde 10'dan az kişiyle toplanma, ofise, cimnastik veya sergi salonuna gitme, toplu taşıma kullanma, dini törenlere katılma gibi etkinliklerde iki grup arasında önemli bir fark tespit edilmedi.