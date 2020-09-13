Yanına erkek yaklaşmayan dişi piton yumurtaladı

1961'denberi ABD'deki Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 62 yaşındaki dişi piton 20 yıldır yanına hiç erkek piton yanaşmamasına rağmen yumurtladı. Adı olmayan ancak hayvanat bahçesinde 361003 numarasıyla kayıtlı olan yılanın 23 Temmuz'da yaptığı yedi yumurtadan ikisi, genetik testler için alındı. İki yumurtadan yavru çıkmazken diğer üç yumurta kuluçka makinesine alındı. İki-üç hafta içinde bu yumurtalardan yavru çıkması ihtimali var. Kraliçe piton adı verilen bu tür çok nadir olarak eşsiz üreme yapabiliyor.