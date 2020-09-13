Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yanına erkek yaklaşmayan dişi piton yumurtaladı

Yanına erkek yaklaşmayan dişi yumurtaladı

Giriş Tarihi: 13.9.2020 ABONE OL
Yanına erkek yaklaşmayan dişi piton yumurtaladı
1961'den beri ABD'deki Saint Louis Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 62 yaşındaki dişi piton 20 yıldır yanına hiç erkek piton yanaşmamasına rağmen yumurtladı. Adı olmayan ancak hayvanat bahçesinde 361003 numarasıyla kayıtlı olan yılanın 23 Temmuz'da yaptığı yedi yumurtadan ikisi, genetik testler için alındı. İki yumurtadan yavru çıkmazken diğer üç yumurta kuluçka makinesine alındı. İki-üç hafta içinde bu yumurtalardan yavru çıkması ihtimali var. Kraliçe piton adı verilen bu tür çok nadir olarak eşsiz üreme yapabiliyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yanına erkek yaklaşmayan dişi piton yumurtaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA