Amerika'da yine polis şiddeti! Siyahi adamı defalarca yumrukladı

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Clayton ilçesi Şerif Departmanı'ndan iki polis, Roderick Walker adlı siyahi Amerikalıyı gözaltına almaya çalışırken, boynuna bastırıp yüzünü yumrukladı.

Atlanta'nın güneyinde yaşanan o anlara ait en az iki video kaydı sosyal medyada yayımlandı.

Videolardan biri, park halindeki siyah bir cipin önünde bir tartışma sonrasında Walker'ın polislerce yere yatırılmasından hemen sonra başlıyor.

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YÜZÜNE YUMRUK ATTI

İki polisten biri Walker'ın boğazına bastırıp onu yerde tutarken, diğeri de vücuduna ve yüzüne yumruk atıyor.

Şerif yardımcılarından birinin boğuşma sırasında "Elimi ısırdı" dediği duyulurken, Walker'ın "Ölmek üzereyim" ifadelerini kullandığı da işitiliyor.

KADIN YALVARDI: BURNU KANIYOR

Ensonhaber'de yer alan habere göre;Partneri olduğu açıklanan kadın olay sırasında polislere durmaları için bağırırken, Walker'ın bilincini kaybettiği açıkça belli oluyor.

Kadın, "Onu öldürmeyin. Nefes alamıyorum diyor. Burnu kanıyor." diye bağırıyor.

Polislerse Walker bilinçsizken, onu ters çevirip kelepçeliyor.

ŞERİF YARDIMCILARINDAN BİRİ AÇIĞA ALINDI

Clayton Şerif Departmanı Victor Hill, cuma günü yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, konuyla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Soruşturma sonuçlanana kadar şerif yardımcılarından birinin açığa alındığı da açıklandı.

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