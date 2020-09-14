Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Coronavirüs vücudu böyle işgal ediyor

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Son dakika haberi: ile ilgili çarpıcı görüntüler! vücudu böyle ediyor

Dünya genelinde 30 milyona yakın kişinin enfekte olduğu pandemisi ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Coronavirüsün enfekte ettiği hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı. Corona virüs vücudu böyle ediyor. İşte son dakika haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 11:27 Son Güncelleme: 14.9.2020 11:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Vücudu böyle işgal ediyor

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı. İşte son dakika haberin detayları...

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Vücudu böyle işgal ediyor

Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Vücudu böyle işgal ediyor

COVID-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip koronavirüs aşıladı.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Vücudu böyle işgal ediyor

Bilim insanları, bu işlemden 96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi. Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.

Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor.

Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Vücudu böyle işgal ediyor

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, görüntülerin, COVID-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.

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Son dakika haberi: Covid-19 ile ilgili çarpıcı görüntüler! Coronavirüs vücudu böyle işgal ediyor
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