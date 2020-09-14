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: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

haberi: 'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı 'un Başkan 'ı hedef aldığı küstah sözlere sahip çıktı. Le Pen, katıldığı bir televizyon programında Macron'un küstahlıklarını kaldığı yerden devam ettirdi, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım." dedi.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 09:08 Son Güncelleme: 14.9.2020 09:15 ABONE OL
Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen, Cumhurbaşkanı 'ın Fransa Cumhurbaşkanı 'a yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen kararlılıkla, Fransa'nın Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron'un arkasındayım." dedi.

Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

Le Pen, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik "tehditlerinin" aslında 'yı hedef aldığını ileri sürdü.

Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

Aşırı sağcı Marine Le Pen, "Bu tehditlere karşı, Macron ile milyonlarca anlaşamadığımız konu olmasına rağmen, kararlılıkla 'nın Cumhurbaşkanı olan 'un arkasındayım. Erdoğan provokasyon yapıyor." dedi.

Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

Macron, 10 Eylül'de Korsika Adası'nda düzenlenen "Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7)" öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine, "İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya, çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Nedir o? Diyor ki 'Türk milletiyle değil ama bizim Erdoğan'la sıkıntımız var'. Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim ama dinlemiyorsun. 'Bak, senin tarih bilgin de yok' dedim. Sen 'nın tarihini de bilmiyorsun.

Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız

Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma. Afrika'nın tarihi adeta 'nın tarihidir. Cezayir'de 1 milyon insanı öldüren sizsiniz. Ruanda'da 800 bin insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz, önce bunu öğren. Bunu, ben bizzat kendisine söyledim. 'Bak, senin tarih bilgin yok. Önce bunları öğrenmen lazım' dedim." şeklinde yanıt vermişti.

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Son dakika: Macron'un küstah sözlerine Le Pen'den destek geldi: Erdoğan'a karşı sert olmalıyız
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