Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Türkiye ile Mısır arasında yakınlaşma ve temas var’

ile arasında yakınlaşma ve temas var’

Giriş Tarihi: 14.9.2020 ABONE OL
‘Türkiye ile Mısır arasında yakınlaşma ve temas var’
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Katar merkezli Araby21 sitesine verdiği röportajda bölgedeki gelişmeleri değerlendirid. Ankara ile Kahire arasında temas olup olmadığına ilişkin sorulan soruya Aktay, "Kesin bilgim yok. Ancak, duyduğum ve gördüğüm kadarıyla taraflar arasında bir yakınlaşma ve temas var" yanıtını verdi. Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, "Duruşumuz ve Libya'daki varlığımız barışın tesis edilmesinden ve Libyalılara Libya'yı bırakmaktan başka bir şey değil. Bu hiçbir şekilde işgal değildir. Mısır'ın da bu yaklaşımı benimseyeceğini ümit ediyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye ile Mısır arasında yakınlaşma ve temas var’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA