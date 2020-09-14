‘Türkiye ile Mısır arasında yakınlaşma ve temas var’

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Katar merkezli Araby21 sitesine verdiği röportajda bölgedeki gelişmeleri değerlendirid. Ankara ile Kahire arasında temas olup olmadığına ilişkin sorulan soruya Aktay, "Kesin bilgim yok. Ancak, duyduğum ve gördüğüm kadarıyla taraflar arasında bir yakınlaşma ve temas var" yanıtını verdi. Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin değerlendirmede bulunan Aktay, "Duruşumuz ve Libya'daki varlığımız barışın tesis edilmesinden ve Libyalılara Libya'yı bırakmaktan başka bir şey değil. Bu hiçbir şekilde işgal değildir. Mısır'ın da bu yaklaşımı benimseyeceğini ümit ediyoruz" dedi.