DSÖ: Avrupa’da ölümler artacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, son haftalarda Kovid-19 vaka sayılarındaki artışla dikkat çeken Avrupa ile ilgili korkutan bir açıklamada bulundu. Kluge, DSÖ'nün, ekim ve kasım aylarında Avrupa'da günlük koronavirüs ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı. "Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum" ifadelerini kullanan Kluge, "Sürekli aşının, pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz" dedi.