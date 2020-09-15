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Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan , coronavirüs aşısı için tarih verdi

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınını başlatmak ile suçlanan ABD'li milyarder , 'nın önemli medya kuruluşlarından Bild'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bill Gates, koronavirüs aşısının bulunacağı tarihe ilişkin öngörülerini paylaştı. Bill Gates'in sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

DHA
Giriş Tarihi: 15.9.2020 16:12 Son Güncelleme: 15.9.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

Koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen ABD'li milyarder , 2021'in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 adet koronavirüs aşısının tescil edilmesini beklediğini açıkladı.

Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

ABD'li milyarder , Alman gazetesi Bild'e koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Gates, biraz da şans yardımıyla 2021'in ilk çeyreğinde 3 ya da 4 adet koronavirüs aşısının tescil edilmesini beklediğini söyledi.

Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

"14 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİLMESİ GEREKİYOR"

Bill ve Melinda Gates vakfı ile eşi ile birlikte aşı çalışmalarına destek veren Gates, aşı geliştirilene kadar birçok ülkede bahar aylarındaki gibi yüksek sayıda ölümlerin olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, "7 milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor.

Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

Böyle bir şey buğuna kadar hiç yapılmadı" dedi. Ayrıca Gates bunun, yeni strateji gerektiren acil bir durum olduğunu da belirterek, gelişmekte olan ülkelerde de aşının finansının ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini ve bu işin küresel olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

KOMPLO TEORİLERİNİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlar nedeniyle kendisi hakkında komplo teorileri de gündeme gelen Gates buna, "Küresel bir salgına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunduğum için beni bundan sorumlu tutan insanların olması çok ironik" ifadeleriyle cevap verdi.

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Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi
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