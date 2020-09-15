Son dakika haberler: Virüsü dünyaya yaymak ile suçlanan Bill Gates, coronavirüs aşısı için tarih verdi

Böyle bir şey buğuna kadar hiç yapılmadı" dedi. Ayrıca Gates bunun, yeni strateji gerektiren acil bir durum olduğunu da belirterek, gelişmekte olan ülkelerde de aşının finansının ve dağıtımının desteklenmesi gerektiğini ve bu işin küresel olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi.