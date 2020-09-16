BAE ve Bahreyn protesto edildi

GAZZE Şeridi ve Batı Şeria'da Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto için gösteriler düzenlendi. Normalleşme anlaşmalarının imzalanacağı (15 Eylül) "Halk Ayaklanması Günü" olarak kabul edilmesini isteyen Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı'nın çağrıları üzerine protestolara katılmak için yüzlerce kişi çeşitli alanlarda bir araya geldi. Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerm, Cenin ve El-Halil kentlerinde düzenlenen gösterilerde, Filistin bayrakları taşındı, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn ve BAE aleyhine sloganlar atıldı.