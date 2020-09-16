Devşirme çocuk peşindeler

Ülkelerindeki zor şartlardan kaçarak Yunanistan'ın Moria Kampı'na düşen ve çıkan yangından sonra gün geçtikçe daha zor şartlar altında yaşayan sığınmacılara sadece sınırlı yardım geliyor. Almanya, Suriyeli sığınmacılara kapıları açmaktansa, ağırlıklı olarak reşit olmayan refakatsiz çocukları almaya hazırlanıyor. Almanya, oluşan baskı sonucunda dün bin 500 kişiyi almaya hazır olduğunu bildirdi. Ama ilk tercih, refakatsiz çocuklar. Halen 10 binden fazla mülteci çocuğun kayıp olduğu Almanya'nın özellikle refakatsiz çocuk alınması ısrarı, anlaşılır gibi değil. Akıbeti belli olmayan binlerce çocuğun hala kayıp olduğu ülkenin yine refakatsiz çocuk istemesi, kafaları da karıştırdı. Refakatsiz çocukların kaybolduğu ülkede bu çocukların insan tacirlerinin eline düştüğü gibi, organ mafyası tarafından da mağdur edildiği ileri sürülüyor. FRANKFURT