Filıstin’e yüzyılın ihaneti

İslam dünyasının Ortadoğu'dan sürülüp çıkarılmasını, Filistin'in bağımsızlığının yok edilmesini amaçlayan çirkin tezgah dün Beyaz Saray'da resmiyete döküldü. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzalar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani ve anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tarafından atıldı. Böylece İsrail, BAE ve Bahreyn ile ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımları, "İbrahim Anlaşmaları" olarak adlandırılan anlaşma ile Beyaz Saray'da resmileştirdi. Söz konusu anlaşma ile BAE ve Bahreyn, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan 3. ve 4. Arap ülkesi oldu. Trump, anlaşmaya 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi.Utanç anlaşmasına İslam dünyasından sert tepki geldi. Dünyanın bir çok yerinde yüzbinler protesto gösterisi yaptı. Beyaz Saray yakınlarında da yüzlerce kişi Filistin bayraklarıyla bir araya geldi. Gazze ve Ramallah'ta toplanan kalabalıklar "Hain bin Zayed", "Dolar için Kudüs'ü sattılar" sloganları attı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planı görüştü. Heniyye, Filistin ulusal davasına karşı kurulan komplolarla mücadele konularında atılan adımların güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemini vurguladı. Filistin yönetimi de yaptığı açıklamada, anlaşmanın bölgede barışı sağlamayacağını belirtti.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal eden siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor" yorumu yaptı.Bu anlaşmayla Filistinliler bir kez daha, üstelik bu kez Arap dostları tarafından ihanete uğramış oldu. Çünkü İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinin bedeli, Filistin'in bağımsızlığı. Üstelik, Doğu Kudüs ve Batı Şeria hâlâ işgal altındayken ve Gazze bir açık hapishaneye dönmüşken İsrail, Arap ülkeleriyle imzaladığı anlaşmalarla bölgesel izolasyondan da yavaş yavaş kurtulmuş olacak.