Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil"

"MACRON DÜNYANIN BÜYÜK BİR KISMINI GÜLDÜRDÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİL"

"Macron, 1968 sonrası tarih bilmeyen, tarih bilinci olmayan ve duyguyu (evrensel) aklın önüne geçiren nesle ait. Ancak duygu siyasette iyi bir rehber değildir." ifadesini kullanan Saint-Prot, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağının ücretini nasıl ödeyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

Saint-Prot, "Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor. Bunlar önemli başkentler. Batılı ülkeler Macron'un pozisyonunu anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerine değinen Saint-Prot, "Macron'un Türk halkına karşı öfkeli olmaması iyi bir şey. Macron kası olmayan yerde kaslarını göstermek istiyor. Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil." dedi.