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Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil"

'de 'a arka çıkan ve gerilimi tırmandıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kendi ülkesinden sert eleştiri geldi. Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, "Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile 'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca , Macron'un Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ı desteklemesini eleştiren Saint-Prot, Macron güçlü olduğunu göstermek için 'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 16.9.2020 11:38 Son Güncelleme: 16.9.2020 12:07 ABONE OL
Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, "Macron 'de 'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. Macron bir ülkeyi destekleyerek ve diğer ülkeye karşı durarak hata yapıyor." dedi.

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

Saint-Prot, 'deki gelişmeleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki girişimlerini değerlendirdi.

FRANSA'YI TEMSİL ETMEKTEN UZAK

"Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve ile 'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor." diyen Saint-Prot, Fransız Cumhurbaşkanının birçok konuda karşıtı siyaset izlemesinin Fransa'nın siyasi geleneklerine aykırı olduğunu belirtti.

Saint-Prot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birçok taviz veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sert olduğuna dikkati çekti.

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

"MACRON DÜNYANIN BÜYÜK BİR KISMINI GÜLDÜRDÜĞÜNÜN FARKINDA DEĞİL"

"Macron, 1968 sonrası tarih bilmeyen, tarih bilinci olmayan ve duyguyu (evrensel) aklın önüne geçiren nesle ait. Ancak duygu siyasette iyi bir rehber değildir." ifadesini kullanan Saint-Prot, 'ın Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağının ücretini nasıl ödeyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

Saint-Prot, "Fransa ile arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor. Bunlar önemli başkentler. Batılı ülkeler Macron'un pozisyonunu anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerine değinen Saint-Prot, "Macron'un Türk halkına karşı öfkeli olmaması iyi bir şey. Macron kası olmayan yerde kaslarını göstermek istiyor. Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil." dedi.

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

"MACRON YANLIŞ YOLDA"

Saint-Prot, Macron'un bu konularda aşırı sağcılar gibi konuştuğuna dikkati çekti.

Macron'un 'yi hedef almasını ciddiyetsizlik olarak nitelendiren Saint-Prot, "Dış siyaset (Fransa'da) seçim kazanmanın yolu değil. Macron yanlış yolda. Macron'un Türkiye'ye karşı siyaset izlemesinin sebebi seçimler olabilir." yorumunu yaptı.

Saint-Prot, Cumhurbaşkanı'nın ülkesinin eksiklerini gizlemek için Avrupa'yı arkasına almaya çalışmasının normal olmadığını dile getirdi.

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

"FRANSA TÜRKİYE İLE ANLAŞMAYA ÇALIŞMALI"

Macron'un dış siyaset konusunda kimseye danışmadığını ifade eden Saint-Prot şunları kaydetti:

"Macron, Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bir taraftan Akdeniz'e kıyısı olmayan güçler ve burada işi olmayan ülkeler olan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin desteklenip diğer taraftan bir Akdeniz ülkesi () düşman yapılmamalı. Fransa Türkiye ile anlaşmaya çalışmalı. Anlaşmazlıklar olabilir ancak şu an Macron ve Fransız hükümetinin Türklere karşı kini var. Bu anlaşılamaz ve Fransa'nın Akdeniz'deki rolüne yakışmıyor."

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil

HATA YAPIYOR

Saint-Prot, Fransa'nın 'de ateşe körükle gitmemesi ve yapıcı diyalogdan yana olması gerektiğini vurgulayarak "Macron Doğu Akdeniz'de 'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. Macron bir ülkeyi destekleyerek ve diğer ülkeye karşı durarak hata yapıyor. Böyle yapılmasıyla Fransa, diyaloğu seçen ve tarafları birbirlerine yakınlaştıran ülke olma şansını kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Fransız siyaset bilimci Saint-Prot'tan çarpıcı Doğu Akdeniz değerlendirmesi: Macron hata yapıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil"
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